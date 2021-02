Para que de una vez por todas tuviera pareja, Trina Lazarus decidió entrar a Tinder y abrirle una cuenta a su nieto.



Así, Lazarus, de 82 años, se aventó de ‘casamentera’ para que Scott Lefever, su nieto de 28 años, pueda encontrar al amor de su vida. Eso sí, la mujer no miente, dice que el joven es ‘desordenado’ y un ‘inútil en la cocina’.



Y esto fue lo que publicó: «Hola, soy Trina (…) Mi nieto ha estado soltero cerca de dos años y creo que necesita mi ayuda, así que aquí estoy para ayudarlo a conseguir una novia».

«Tiene 28 años, no tiene hijos, es un nieto encantador, muy desordenado, necesita una novia que sepa cocinar», compartió la encantadora mujer.



Y agregó que es un gran trabajador y «le encanta el cine y la televisión, no es un chico deportista, pero le encanta caminar (…) Su comida favorita es la comida china para llevar, bueno, eso es todo, si quieres saber más, desliza el dedo hacia la derecha».



¿Y qué dijo Scottal respecto?



«Me molestó un poco cuando me enteré, no sé, pero después, rápidamente vi el lado divertido de la situación», dijo.



Pero aquí viene lo mejor: en solo cinco días tuvo 26 ‘coincidencias’ en la red social citada.



«Esta es la primera vez que mi abuela hace algo como esto (…) No les he mensajeado a todas, pero sí escribí a un par de ellas. Por ahora no ha habido citas, solamente las saludé para ver qué pasa», dijo el ahora sonriente nieto.

Single lad's GRAN sets Tinder profile up to get him a girlfriend saying he's 'untidy' and a 'useless cook' https://t.co/vsQKUm1Ozi — The Sun (@TheSun_NI) February 15, 2021

Finalmente, la traviesa abuela dice que lo que ella quiere es que el joven (que vive con ella y la cuida) ‘siente cabeza’ y le de bisnietos.



«Ahora tiene 28 años, quiero que se calme antes de irme (…) Es un buen tipo y siempre me está cuidando, es un buen chico».