Chica gringa se disfrazó en California de ‘La Monja’ de la feria

Una mujer en Estados Unidos decidió que iba a ganar un concurso de disfraces de la mejor manera: ¡disfrazándose de la popular y viral ‘monja’ de la feria!

Por si no sabes quien es la monja:

En las últimas semanas se volvió más que viral en redes sociales a una persona disfrazada como el personaje de las películas de terror: «El Conjuro», misma que se presenta en el centro de un juego mecánico de la empresa llamada ‘Espectaculares García’.

En los videos se ve a la monja bailando en el centro del juego, mientras este gira con los pasajeros alrededor, pero lo increíble es que la ‘monja’ mantiene el equilibrio de manera sorprendente y, hasta el momento, no se ha caído.

Los videos de Atracciones García llevan millones de reproducciones, por lo que quizá esto haya sido lo que haya motivado a la gringa.

Regresando el tema de la mujer de Estados Unidos, una joven gringa se llevó el segundo lugar de un concurso de disfraces, todo por haberse caracterizado de la famosa monja, ¡pero con todo y el juego incluido! Claro, hecho de cartón, pero la verdad es que el resultado está genial.

En el video se ve a la joven presumiendo su caracterización por las calles de Pomona, California. Este video lleva más de 7 millones de reproducciones… y contando.

No cabe duda que los mexicanos no conquistamos al mundo porque no queremos.