Bad Bunny cantó de incógnito en el metro de NY ¡junto a Jimmy Fallon!

¡Ey, gente! ¿Están listos para una noticia que está rompiendo las redes? ¡El Conejo Malo, sí, Bad Bunny, se rifó con un concierto sorpresa en pleno metro de Nueva York! 😱🎤

Resulta que este lunes, Benito apareció en una estación súper concurrida disfrazado con una peluca y una barba falsa. ¿El objetivo? Que nadie lo reconociera… hasta que se quitó el disfraz junto a Jimmy Fallon, el famoso presentador de The Tonight Show. Fallon gritó emocionado:

«¡Bienvenidos a Nueva York, yo soy Jimmy Fallon, este es Bad Bunny y tiene un nuevo disco!», y fue en ese momento, que la multitud explotó en gritos, baile y mucha euforia.

American talk show host Jimmy Fallon and rapper Bad Bunny surprised subway users in New York City with a performance at the Rockefeller Center subway station. pic.twitter.com/dDUnoGOzD7

— Storyful (@Storyful) January 14, 2025