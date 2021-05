Por medio de un video difundido en redes viales, una mujer relató un episodio de discriminación por el que denuncia haber atravesado en su trabajo.



En el materia mencionado, la mujer aseguró que la compañía aérea Best Way cometió un acto de discriminación en contra de ella, de su físico, luego de que la despidieran de su puesto como azafata. Alba Nevado es el nombre de la española que denuncia haber pedido su trabajo porque el uniforme «no le quedó».



«Ayer tuve la formación y me dieron el uniforme de talla única, cuando llegué a casa me lo probé y evidentemente, no me quedaba bien», dijo Alba, quien al día siguiente, regresó al trabajo para hacer la observación a sus empleadores.



Agregó que: «Esta mañana llegué una hora antes de entrar y me dicen ‘Ah, tú eres la del problema’ (…) Como si tener talla 46 fuera un problema, entonces, me dan una talla 42 de falda, que tampoco me quedó bien, no puedo hacer magia, luego, me dieron un pantalón de chico».

«Me dijeron que lo sienten mucho, pero que me mandan a mi casa porque no puedo trabajar sin uniforme, como si el problema fuera mío (…) Lo único que quiero es que no me traten como si fuera un problema (…) como si mi imagen fuese lo único que sirviera para trabajar, en un puesto que sé que soy lo suficiente válida como para estar; pero como no encajo dentro del canon de belleza que hoy conocemos, no tienen una talla para mí, por lo tanto, no puedo trabajar», dice en el video, la mujer con lágrimas en los ojos, al relatar el rechazo y discriminación por la que pasó.



«Te sientes como mierda, cuando tú no tienes el problema. Porque mi problema no es tener talla 46. Mi problema es que la gente que ofrece los puestos de trabajo no esté preparada para asumir que deben tener mi talla. No pueden decir que 42 es la talla más grande, porque hay cuerpos de todos los tipos. Deben tener previsión para eso. Al día de hoy, sigo sin entender muchísimas cosas», comentó.

Por su parte la aerolínea dice que en ningún momento discriminaron a nadie y así lo aclararon en un comunicado.



«El día del evento, y tras comprobar que no disponíamos de un uniforme adecuado y que no se podía dar una solución inmediata, se le solicita que vaya a casa mientras se buscaba una nueva solución. Ningún miembro de nuestro personal fue rechazado en nuestra empresa ni por su talla ni por su peso. Contamos con personal de soporte para el sector de los eventos con todo tipo de tallas: inferiores, iguales y superiores a la de Alba».