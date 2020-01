Todos, quizá en algún momento, hemos tenido una idea de como eliminar la pobreza en nuestro país, pero la que reveló el boxeador Julio César Chávez Jr., la verdad que causó las carcajadas en más de uno, pues dijo:

«Si yo fuera López Obrador… dijera todos los pobres que no tienen para comer tienen derecho a los billetes falsos, que alguien haga billetes falsos y ya tienen para comer», pero la cosa no terminó ahí y continuó: «No tendría nada de malo, ¿no? Nomás que tuviera una cantidad para que haya menos hambre, al final de cuenta, los hacen las máquinas, los billetes, según yo he visto, pues»

Y como e han de imaginar, las redes estallaron y hasta salieron internautas «defendiéndolo», y dicen que no lo critiquen, pues ha recibido tantos golpes en la cabeza que…no, nada, olvídenlo.

Este es el video del hijo del gran boxeador mexicano.