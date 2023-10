«38 mil pesos al mes no es un buen sueldo para sobrevivir», dice influencer

«Caray», «justo en la pobreza», «tocó huesito», fueron algunos de los comentarios en redes sociales como respuesta a las declaraciones de la ‘influencer’.

Ana Isabel Fernández, influencer que se viralizó luego de afirmar que ganar ‘solo’ 38 mil pesos al mes, no es un buen sueldo para sobrevivir y, cómo se han de imaginar, la gente en redes se le fue encima.

«Por mucho que nos pese, no, dos mil euros, no es un buen sueldo». Además agregó que no se explica cómo muchas personas creen que con dicha cantidad se puede vivir «dignamente».

«Que hayamos normalizado como generación tener sueldos de mierd*, hace que las empresas quieran aprovecharse de nosotros. Que todo el mundo dé por hecho que tener estudios no sirva para nada porque al final todos vamos a ganar lo mismo, nos pone en una situación bajísima», es parte de sus polémicas declaraciones.

Añadió que el ganar ‘tan poco sueldo’, obliga a las nuevas generaciones a no poder construir su propio patrimonio y tener que compartir vivienda con otras personas, ganar o tener este tipo de salarios limita la independencia y la capacidad de ahorro, lo que a su vez dificulta la adquisición de una vivienda propia.

Y no es por hacerle al juez del diablo, pero mucha gente le contestó que con ese sueldo se vive muy bien en España, y que incluso se puede rentar un departamento sin problemas.