La mañana de este jueves la estrella del tenis Roger Federer informó a los medios y a sus fanáticos, que planea retirarse de dicho deporte, tras la Laver Cup que tendrá lugar la próxima semana en Londres, Inglaterra.

El suizo de 41 años, deportista que además ha sido merecedor de al menos 20 títulos del Grand Slam y es considerado por muchos como el mejor tenista del mundo hasta ahora, no ha jugado un partido desde la edición de Wimbledon de 2021.

“Como muchos de ustedes saben, los últimos tres años me han presentado desafíos en forma de lesiones y cirugías. He trabajado duro para volver a estar en plena forma competitiva, pero también conozco las capacidades y los límites de mi cuerpo, y el mensaje que me ha dado últimamente ha sido muy claro. Tengo 41 años», declaró Federer mediante su cuenta de Instagram.

“La Laver Cup de la próxima semana en Londres, por lo que será mi último evento ATP. Jugaré más tenis en el futuro, por supuesto, pero no en Grand Slams o en el tour», agregó, diciéndole adiós a su tan amado deporte.