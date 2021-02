El tenista español Rafael Nadal, número dos del mundo, descartó el viernes su participación en el Abierto Mexicano para defender su título debido a una lesión en la espalda.

La misma lesión obligó a Nadal a anunciar su baja del torneo de Rotterdam en Holanda.

«Lamento mucho no participar en Acapulco 2021. Es un año difícil para todos y en mi actual estado de salud, con dolencia en la espalda, hace imposible realizar un viaje tan largo. Me encanta Acapulco, donde he jugado los últimos 4 años, pero este año no ha sido posible. ¡Ojalá en 2022!», publicó Nadal en su cuenta de Twitter.

El tenista de 34 años y ganador de 20 torneos del Grand Slam ha estado luchando con un problema de espalda desde la preparación para el Abierto de Australia y se vio obligado a no participar en la Copa ATP de España a principios de este mes.

Nadal conquistó el Abierto Mexicano en 2020 por tercera ocasión, tras ganar en 2005 y 2013.

El Abierto Mexicano de Tenis, que se juega sobre canchas de superficie dura en el balneario de Acapulco, se realizará del 15 al 20 de marzo.

El griego Stefanos Tsitsipas, el alemán Alexander Zverev y el argentino Diego Schwartzman, que se ubican dentro de los primeros 10 lugares del ranking de la ATP, encabezan la lista de jugadores del torneo.

«Quiero ser muy claro con el tema de Rafa: la decisión de no jugar @AbiertoTelcel es por su lesión en la espalda, así de simple y transparente. Acapulco siempre será la casa de @RafaelNadal y le deseamos una pronta recuperación», publicó en su cuenta de Twitter, el director del Abierto Mexicano de Tenis, Raúl Zurutuza.



Información de Reuters