El Estadio Azteca fue un hervidero de emociones tras el empate de México contra Jamaica. La afición, siempre fiel y apasionada, no pudo contener su descontento y Guillermo Ochoa fue uno de los más señalados por los abucheos.

Pero no todo el mundo estaba de acuerdo con esta reacción, y ex seleccionado nacionla, Jared Borgetti fue uno de ellos. En el programa de ESPN, Futbol Picante, el exfutbolista salió en defensa de Memo Ochoa, asegurando que no entendía por qué la gente lo abucheaba.

Después de todo, Ochoa ha sido un gran portero para el Tri y ha dado muchas alegrías a la afición mexicana. Incluso salvó al equipo en dos ocasiones durante el partido contra Jamaica. Pero parece que la memoria de algunos seguidores es un poco corta y se olvidan rápidamente de todo lo que ha hecho por el fútbol nacional.

«El caso de Memo Ochoa que cada vez que retrasaban el balón la gente le abucheaba y no hace mucho, en diciembre, hacía un penal que todo mundo festejó. No entiendo las ganas de abuchear a un portero que nos ha regalado infinidad de grandes alegrías”, puntualizó.

Además de Ochoa, otros jugadores como Raúl Jiménez, Jorge Sánchez y Diego Lainez también recibieron críticas de la afición. Jared Borgetti dijo que esto era desafortunado y que la afición mexicana a veces abuchea a los jugadores sin motivo aparente.

Hirving “El Chuky” Lozano, cree que la relación entre el público y el equipo ha sido afectada por los medios de comunicación. En lugar de criticar y señalar, Lozano pide que la afición apoye al equipo y esté con ellos en todo momento.

Pero aun cuando los jugadores pidan apoyo, la afición mexicana parece no avanzar de las decepciones que han sufrido en los últimos años. ¿Ustedes qué piensan?