Carlos Slim descarta vender Telmex y señala los obstáculos que enfrenta en el mercado de telecomunicaciones

En una conferencia de prensa realizada el pasado lunes 12 de febrero, Carlos Slim, reconocido empresario mexicano y dueño de Grupo Carso, hizo declaraciones sobre la situación actual de Telmex, la principal empresa de telecomunicaciones en México. Aunque afirmó que Telmex «ya no es negocio» debido a su pasivo laboral y a los obstáculos que ha enfrentado en el mercado, descartó la posibilidad de venderla en su totalidad.

Slim señaló que a lo largo de los últimos 20 años, los gobiernos mexicanos han rechazado en cuatro sexenios la posibilidad de que Telmex ofrezca servicios de televisión de paga, lo cual se sumaría a sus servicios de internet y telefonía móvil y fija. Esta falta de permisos ha impedido la competencia y ha afectado a los consumidores, según el empresario.

A pesar de los pasivos laborales que superan los 270 mil millones de pesos, Carlos Slim ha pedido a sus hijos que no vendan la empresa. Afirmó que Telmex ya no es un negocio rentable, pero destacó la importancia de que siga siendo una empresa mexicana y que no se desprenda en su totalidad.

En relación a las finanzas de Telmex, Slim mencionó que la empresa ha estado en números rojos durante los últimos 10 años. No se han cobrado dividendos y se ha tenido que alimentar el fondo de pensiones de los más de 40 mil jubilados de la compañía, quienes reciben pensiones hasta un 160% superiores a sus últimos salarios. Sin embargo, el empresario proyecta que las finanzas de Telmex se aliviarán hasta el año 2040, cuando se espera que se termine de pagar el pasivo relacionado con las pensiones.

Carlos Slim Helú, además de ser el dueño de Telmex, también es presidente de la Fundación Carlos Slim, y sus declaraciones sobre la situación de la empresa de telecomunicaciones han generado interés y debate en el mercado.