Esta mañana el abogado Óscar Valdés abordó la justicia en manos del Ejército Mexicano y la relación de la 4T con dicha institución.



«El sistema de la milicia no es democrático, es dictatorial. Si ponen al Ejército a realizar acciones de justicia, están violando la Constitución, porque no pueden juzgar a civiles», dijo el jurista. Y reflexionó sobre cómo deberían ser los juicios. «Somos civiles, por eso no tendríamos que ser juzgados por un militar. Ellos no están capacitados para juzgar, ya que tienen muchas acusaciones de violación contra los Derechos Humanos», agregó.



Finalmente, sostuvo que «todas las medidas para prisión preventiva las dictarán los militares, por la Guardia Nacional. Eso es lo grave, que los civiles estarán en manos de los militares. Se trata del último eslabón para llegar a una dictadura (…) En Venezuela pasó exactamente lo que está pasando en México. Todos se polarizaron. En México cada quién está por su lado y no hay oposición».

