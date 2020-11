¿Cómo será la nueva relación de México con Estados Unidos, a partir del triunfo de Biden?, de acuerdo con lo expresado, esta mañana, por el abogado Óscar Valdés, en términos generales, «el mensaje para las economías internacionales es que con Biden habrá estabilidad».



Para el caso de México, resaltó que Biden, «el segundo presidente católico», «no atacará a México, pero sí aplicará la ley en cuanto se viole un acuerdo internacional. AMLO está haciendo un berrinche al no reconocerlo como presidente».



Sin embargo, el «berrinche» de Andrés Manuel López Obrador de no reconocer a Biden, afectará a México, «pero sobre todo a él, ya que todas las malas decisiones tienen consecuencias. No entiende lo que es un mercado global. Le van a aplicar la ley a AMLO».

«Todos los acuerdos que hizo AMLO con Trump para que lo ayudara con el discurso anticorrupción se le van a caer; como la detención del general Cienfuegos, ya que era asesor del presidente y del actual secretario de la Defensa», dijo.

Finalmente en su participación semanal en ¡Qué tal Fernanda!, recordó que «la detención de García Luna y de Cienfuegos son acuerdos políticos de AMLO con Trump. Ambos siguen encerrados sin que se les haya probado algo. Esto va a cambiar con Biden».

