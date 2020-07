Este lunes, en el marco del regreso a México de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusado de corrupción, el Dr. Óscar Valdés habló del caso y sus implicaciones con la administración actual, en ¡Qué tal Fernanda!



En un primer momento, el abogado refirió que «Lozoya está en una figura que se llama testigo protegido, por lo que no va a pisar la cárcel. Él no viene extraditado, viene por una negociación. El problema es cómo el gobierno maneja la información». Así, no se tratará de un caso jurídico, sino de uno mediático. Ya que la acusación de Odebrecht ha prescrito, por lo que habrá que ver cómo se actúa con los implicados en la trama de corrupción.



«Traer a Lozoya a México, supuestamente extraditado, es un montaje. Él viene con una negociación porque los delitos por los que lo acusaron ya los ganó con amparos», dijo Valdés.



«Lo que quiere la 4T es aire para su campaña política, para eso van a utilizar a Lozoya. Él no pisará la cárcel porque no hay elementos jurídicos para juzgarlo», agregó y detalló que «Lozoya dice que recibió órdenes de Luis Videgaray y de Enrique Peña Nieto, pero también denunció en la Fiscalía a Santiago Nieto, el hombre cercano al presidente, por lo que seguramente le pedirá que retire esta denuncia».



