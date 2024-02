Tiene dos carreras, habla tres idiomas y no encuentra trabajo

Frustrada, así es como dice sentirse esta joven que compartió un video en TikTok, en donde dice que ha estado entregando solicitudes de empleo y nomás no encuentra.

La usuaria de TikTok @lohannysant, se ha vuelto viral, luego de su video en el que, con lágrimas en los ojos, dice que a pesar de su preparación, dos carreras y hablar tres idiomas, no ha podido encontrar un trabajo, es más, ni siquiera uno en el que le paguen el salario mínimo.

«Esto es lo más humillada que me he sentido nunca en mi vida, sujetando currículums para ir físicamente a sitios y preguntarles si necesitan contratar a alguien… Me siento avergonzada porque estoy aplicando para sitios con salario mínimo y me dicen que no necesitan a nadie«, se escucha decir a la joven en el video que compartió.

Y por si eso fuera poco, dice que ya está cansada de tanto peregrinaje, y ya hasta está pensando en dedicarse a otra cosa, algo así como ser ‘influencer’ o creadora de contenidos: «Esto apesta. Si os soy sincera solo quiero convertirme en una tiktoker», expresó en medio del llanto.

Sin embargo, por lo pronto sigue echándole ganas a la situación y dijo: “No puedo seguir delirando, de verdad que necesito dinero, así que voy a seguir intentándolo”.