Ofrece Yunuen Tapia Torres trabajo incluyente

Yunuen Tapia Torres asumió el cargo como nueva directora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), Unidad Morelia, de la UNAM, para el periodo 2024-2028, con el compromiso de respetar la pluralidad e incorporar las propuestas de la comunidad a su plan de trabajo.

Esta responsabilidad, dijo, incluye compromiso y retos que solo se podrán cumplir trabajando de la mano con la comunidad. Para mí es un honor, pero también sé la responsabilidad que implica estar al frente de este gran barco; solamente juntos, juntas, vamos a poder caminar.

Durante la ceremonia que tuvo lugar en el aula magna de la ENES Morelia, la secretaria General de la UNAM, Patricia Dolores Dávila Aranda, al darle posesión del cargo, le sugirió formar un equipo de trabajo incluyente e igualitario, y a tender puentes de comunicación para alcanzar acuerdos con diferentes sectores de la entidad académica.

Destacó que es fundamental promover un ambiente armónico, pero plural, buscando siempre los más altos estándares académicos y humanísticos en pro del alumnado y de la Universidad.

Es momento de escuchar a la comunidad y caminar junto con ella para resolver problemas a través del diálogo, con respeto, argumentos, prudencia, responsabilidad y con total compromiso siempre en busca del bien común, acotó.

De igual forma exhortó a los integrantes de la ENES Morelia a transitar hacia un diálogo constructivo y a trabajar todas y todos juntos, a fin de lograr la mejora continua en la enseñanza, investigación y difusión de la cultura.

Dávila Aranda también hizo un reconocimiento a Mario Rodríguez Martínez, quien concluyó sus funciones como titular de la ENES Morelia, quien, expresó, gracias a su empeño, trabajo y compromiso sacó adelante a la institución, a pesar de los tiempos difíciles que le tocó enfrentar.

Trayectoria

Yunuen Tapia Torres es ingeniera bioquímica por el Instituto Tecnológico de Morelia (2006). Es maestra (2010) y doctora (2015) en Ciencias Biológicas con mención honorífica por la UNAM.

Realizó dos estancias posdoctorales, la primera en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (Cinvestav) unidad Irapuato, Laboratorio de Ecología Microbiana (beca Cinvestav-Sagarpa); y otra en el Instituto de Geofísica, UNAM, Laboratorio Interinstitucional de Magnetismo Natural (beca DGAPA-UNAM).

Es profesora asociada C de tiempo completo, corresponsable del Laboratorio de Microbiómica de la ENES-Morelia; forma parte del PRIDE nivel C y del SNII nivel I.

Ha desempeñado diversos cargos académico-administrativos: miembro del H. Consejo Técnico de la ENES-Morelia, como representante titular de los académicos del área Químico-Biológicas y de la Salud, en el periodo 2017-2021.

Es autora o coautora en 17 artículos de investigación en revistas indizadas. Varios de estos aparecieron en revistas de elevado prestigio dentro de su área de investigación, como son: Soil Biology and Biochemistry, Science of the Total Environment, Trends in Microbiology y Applied and Environmental Microbiology.

Ha participado en la publicación de cinco capítulos de libros, en dos de los cuales es la autora principal, todos ellos publicados por las editoriales Springer, Conabio y UNESCO.