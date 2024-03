La UNAM y el University of Illinois System impulsarán investigaciones sobre pobreza, medio ambiente y bienestar sostenible

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, y el presidente del University of Illinois System (UIS), Timothy L. Killeen, firmaron un convenio de colaboración para establecer un programa de becas semilla y realizar investigaciones que contribuyan a la solución de problemas relacionados con pobreza, medio ambiente y bienestar sostenible.

Durante tres años financiarán conjuntamente proyectos en tres áreas: alimentación y salud, agua y energía. Los enfoques transdisciplinarios serán especialmente bienvenidos.

Con la firma del acuerdo, subrayó el rector Lomelí, además de ampliarse la colaboración entre las cuatro universidades -UNAM, University of Illinois Urbana-Champaign, University of Illinois Chicago y University of Illinois Springfield, que integran UIS- también se atienden problemas fundamentales de nuestros países y de la humanidad en su conjunto.

“El objetivo de contribuir a resolver problemas de pobreza, medio ambiente y bienestar sostenible, prioridades en la agenda contemporánea, nos une y nos permite acercarnos”, aseveró.

De igual forma, el presidente Killeen se congratuló por renovar la colaboración exitosa con la UNAM en el área de la investigación. La Universidad Nacional, dijo, es nuestro socio desde hace mucho tiempo. Recordó que en 2020 signaron un primer acuerdo para otorgar estas becas semilla e impulsar estudios relacionados con la alimentación y salud, agua y energía, temas importantes para la vida humana.

“El acuerdo que estamos firmando con la UNAM abre las puertas para trabajar juntos y resolver problemas comunes por el bienestar de nuestras sociedades”, señaló.

Durante el acto efectuado vía remota, el rector Lomelí Vanegas destacó que para esta casa de estudios es fundamental estrechar vínculos con la UIS, pues el estado de Illinois tiene una importancia estratégica: alberga una relevante comunidad mexicoamericana, es un estado pujante dentro de la primera economía del mundo -Estados Unidos-, y ambas universidades comparten múltiples valores y manifestaciones culturales.

“Con estos proyectos de investigación semilla que vamos a financiar conjuntamente estaremos en condiciones de sentar las bases de colaboraciones más profundas y extensas. Es un paso importante, el primero de muchos más, para llevar una mayor cooperación académica”, resaltó

En tanto, el presidente de la UIS comentó que esta universidad busca impulsar una economía sustentable y apoyar a la industria y al gobierno en ese sentido. La sustentabilidad es fundamental ante el significativo crecimiento de la población.

Enfatizó que la relación con la UNAM es clave, pues más de la mitad de los habitantes de Illinois se reconocen como mexicano-americanos. “Nuestro futuro trabajando juntos luce prometedor”, remarcó Killeen, quien también celebró el nombramiento del rector Lomelí como titular de la UNAM, la universidad más grande e importante de América Latina.

De acuerdo con el documento, el programa de becas se llevará a cabo a partir de este año y hasta 2027. Cada año se premiarán cinco proyectos universitarios.

La responsable del programa por parte de la UNAM será la coordinadora de la Investigación Científica, María Soledad Funes Argüello, mientras que por la UIS será la fundadora y directora Ejecutiva de la Iniciativa de Estudiantes Mexicanos y Mexicanos-Americanos de Illinois, Elvira de Mejía.

Al hacer uso de la palabra, el coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM, William Lee Alardín, explicó que la primera convocatoria de estas becas en 2022, enfocada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estuvo abierta a todas las disciplinas. Se recibieron 13 propuestas, de las cuales se aprobaron cinco, que fueron evaluadas por comités de pares académicos de las dos universidades.

Ahora, añadió, se busca dar continuidad a esta iniciativa, generar cooperación a un mayor nivel e impulsar proyectos conjuntos de innovación.

Atestiguaron la firma del convenio el director de la sede UNAM-Chicago, Guillermo Pulido González, así como el vicepresidente de Desarrollo Económico e Innovación de la UIS, Jay Walsh, entre otras autoridades de las dos casas de estudio.