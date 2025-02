Gigantesco pez ataca a ‘sirena’ en medio show en un acuario de China

Imagínate que estás en medio de un show viendo a una sirena en plena acción dentro de una pecera gigante, moviéndose con gracia para los espectadores… cuando de repente, ¡un pez gigante la ataca directo a la cabeza! ¡OMG!

Esto pasó en un acuario de China, donde Masha, una joven de 22 años, estaba realizando su espectáculo como “sirena” dentro del agua. Todo parecía ir de maravilla, el público miraba asombrado el show, cuando de pronto, sin previo aviso, un esturión—un pez enorme—se lanzó contra ella, mordiéndole el rostro y arrancándole las gafas y la pinza nasal.

¡El impacto fue tan repentino que todos quedaron en shock!

Aunque Masha logró zafarse rápidamente y nadó hacia la superficie, quedó con algunos rasguños en la cabeza, el cuello y el ojo. Nada grave, pero sí suficiente para llevarse un tremendo susto. Los espectadores, que estaban fuera del estanque, no pudieron hacer nada más que ver cómo luchaba por liberarse.

Pero aquí viene lo más polémico…

A pesar del incidente, los organizadores del evento no le dieron mucho tiempo para recuperarse y la obligaron a volver al agua para continuar con el show. Y como si eso no fuera suficiente, como “compensación” solo le dieron 100 dólares, aproximadamente 2 mil pesos mexicanos. ¿Eso les parece justo?

Y por si fuera poco, le advirtieron que no hablara del ataque y hasta intentaron evitar que el video se difundiera. Pero ya saben cómo funciona internet… ¡las imágenes ya están por todas partes!

Después de ver el siguiente video… ¿Crees que la trataron injustamente o como dicen: ‘son gajes del oficio’?

A mermaid performer at China’s Xishuangbanna Primitive Forest Park aquarium was attacked by a giant fish, leaving her with a deep cut below her eye.😬 pic.twitter.com/5OShbN0wlA

— Zaki Solja (@zakisolja) January 29, 2025