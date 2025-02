Construir sociedades más justas, seguras y felices: Amneris Chaparro Martínez

Asumió la dirección del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, para el periodo 2025-2029

Miguel Armando López Leyva dijo que esa entidad universitaria debe mostrarse como un referente internacional

En los próximos años, el Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM trabajará para consolidar las investigaciones en esa materia como campo de conocimiento, constituirse en un ejemplo de buenas prácticas institucionales, y fomentar un ambiente de trabajo ético, digno, feminista y comprometido con México, aseguró Amneris Chaparro Martínez.

Durante la ceremonia de toma de posesión presidida por el coordinador de Humanidades, Miguel Armando López Leyva, sostuvo que la universidad pública es un sitio de encuentros, oportunidades de movilidad, aprendizaje e intercambio que probablemente no ocurrirían en otro contexto.

Es lo más cercano a un ágora contemporánea “esta gran plaza pública para pensar, dialogar, escribir, explicarnos el mundo y proponer alternativas para sortear los grandes problemas sociales”, apuntó.

Al ser pública y autónoma, nuestra Universidad nos exige un compromiso ineludible con este país de contrastes: tan diverso, pero tan desigual; vasto, pero centralizado.

Con ocho años de existencia, el Centro enfrenta retos que tienen que ver con las brechas de desigualdad de género y déficit de credibilidad de nuestro campo. Los estudios aún son blanco de descalificación y ataque por parte de grupos que los consideran faltos de rigor científico, mera ideología, un gasto para el erario o innecesarios para el quehacer humanístico, alertó.

En el auditorio Mario de la Cueva de la Torre II de Humanidades añadió: en este contexto nuestro quehacer en la investigación, como eje rector, es ambicioso si queremos cambiar el mundo, no nos basta con explicar los engranajes de las desigualdades, ni con cuestionar los resquicios de las identidades, la biología, los cerebros, los deseos, las leyes o los discursos. “Queremos construir sociedades más justas, más seguras y más felices para el mundo”.

Amneris Chaparro abundó que el CIEG del siglo XXI debe colocarse a la vanguardia de la investigación, la docencia y la extensión de la cultura, y se comprometió a crear conocimiento teórico y aplicado de alto nivel, así como dar continuidad a iniciativas anteriores, a fin de posicionar a esa instancia en el sitio que merece.

Hacia el futuro

Miguel Armando López expresó que esa entidad debe ser reconocida por estar a la vanguardia en los estudios de género y mostrarse como un referente internacional; además, apoyar las políticas institucionales que la Universidad ha emprendido para garantizar la igualdad de género, pero sin perder de vista su misión principal que es desarrollar investigación de calidad.

Debe aumentar su planta académica y la Coordinación brindará el respaldo para que eso ocurra; tiene que crecer en su capacidad de generar conocimiento que nos ayude a comprender fenómenos de nuestro tiempo, vinculados con el género, y contribuir a su solución, detalló.

Entre los desafíos que el CIEG tiene que afrontar en los próximos años, el coordinador mencionó articular iniciativas que identifiquen a la comunidad en su conjunto y permitan que el trabajo no solo sea individual sino colectivo; de igual forma orientarse a la investigación sin que ello desplace los compromisos con la docencia, la difusión y la vinculación.

También reconoció la labor de la titular saliente, María Isabel Belausteguigoitia Rius, así como la realización de un proceso de auscultación ejemplar, amplio y constructivo.

Trayectoria

Amneris Chaparro Martínez es investigadora Asociada “C” de tiempo completo en el CIEG. Es doctora y maestra en Teoría Política por la Universidad de Essex, y licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Realizó, además, una estancia como investigadora posdoctoral Conahcyt en el Departamento de Sociología de la UAM.

Forma parte del SNII, nivel I. Sus áreas de investigación se enmarcan en el campo de los estudios de género, los feminismos contemporáneos y los derechos humanos. Sus propuestas comprenden aportaciones a la teoría feminista contemporánea y a las epistemologías feministas.

Ha publicado varios libros y artículos acerca de temáticas relacionadas con violencia de género, acoso sexual, injusticias epistémicas, relación entre feminismo y neoliberalismo, y antifeminismos, con énfasis en el uso político de metáforas dentro del feminismo, y el concepto de dignidad en la teoría feminista. Actualmente coordina un proyecto de investigación sobre feminismo contemporáneo y su relación con el neoliberalismo y el posfeminismo.

Es profesora de Políticas Públicas y Perspectiva de Género en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, e imparte diversos cursos en los programas de posgrado en Estudios de Género, Ciencias Políticas y Derecho de la UNAM.

En lo que respecta a su experiencia académico-administrativa fue secretaria académica del CIEG de 2017 a 2023. Su trabajo al frente de esta secretaría se distinguió por asentar los procesos académico- administrativos sustantivos del Centro y por apoyar a la conformación y el fortalecimiento de los órganos colegiados de esta entidad.

Fue la primera mexicana en recibir la prestigiosa Rice Fellowship, por cuyos galardón y patrocinio destacó como profesora visitante en la Universidad de Yale, donde impartió la asignatura Feminism and Knowledge in Latin America: Epistemic Injustice, Theorization and Resistance. Su notable trayectoria le ha valido obtener distinciones como la Medalla al Mérito Universitario, otorgada por la UAM.