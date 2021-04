William Amos, parlamentario canadiense, fue captado totalmente desnudo durante una reunión virtual de la Cámara de los Comunes.



En una toma de pantalla obtenida por The Canadian Press se ve a Amos, quien desde 2015 representa al distrito de Pontiac, provincia de Quebec, atrás de un escritorio entre las banderas de Quebec y Canadá con lo que parece un teléfono celular.



«Fue un error desafortunado», dijo Amos en un comunicado. «Mi video se encendió accidentalmente cuando me ponía mi ropa de trabajo después de ir a trotar. Me disculpo sinceramente ante mis colegas de la Cámara de los Comunes por esta distracción involuntaria. Obviamente fue un error honesto y no sucederá de nuevo», agregó.



Por su parte, Claude DeBellefeuille, legisladora del partido opositor, señaló que las reglas exigen a los varones usar saco y corbata, así como camisa, ropa interior y pantalones.



«No me parece que haya habido mala intención. Sin duda es una circunstancia desafortunada», declaró su colega del Partido Liberal Mark Holland.

