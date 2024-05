Embajador de Reino Unido es destituido por apuntar con un arma

El embajador del Reino Unido en México, Jon Benjamin, ha sido despedido de su cargo tras protagonizar un incidente en el que apuntó con un rifle de asalto a un empleado de la embajada. El hecho fue capturado en video y difundido en redes sociales, generando gran controversia.

El medio británico Financial Times informó que el incidente tuvo lugar durante un viaje oficial a Durango y Sinaloa en abril de este año. En el video, se puede observar a Benjamin en el interior de un vehículo, sosteniendo un arma semiautomática y apuntando hacia uno de sus acompañantes. El rostro de la víctima aparece borroso en la grabación.

El video fue publicado recientemente en la red social X por la cuenta anónima @subdiplomatic, la cual, según se especula, podría estar manejada por empleados de la embajada descontentos con el maltrato recibido.

Esta cuenta criticó severamente el comportamiento del embajador, destacando la insensibilidad de la broma en un contexto donde México enfrenta una grave crisis de violencia a manos de narcotraficantes. «En un contexto de asesinatos diarios en México a manos de narcotraficantes, se atreve a bromear», denunciaron en la red social.

British Ambassador to Mexico, Jon Benjamin, points a semi automatic weapon at concerned Mexican staff member. In a context of daily killings in Mexico by drug dealers, he dares to joke. @DailyMirror @guardian @TheSun @TheEconomist @Telegraph @DailyMailUK @FCDOGovUK pic.twitter.com/1obqgsNnTD

