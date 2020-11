Recientemente se viralizó en redes sociales la acusación de alumnos del Instituto Tecnológico de Acapulco (ITA) a su profesor, quien los tildó como la ‘generación de cristal’, durante una clase en línea.



«¿Y yo tengo la culpa? ¿Qué propones? ¿Qué te regale la calificación? No puedo; no te gusta cómo te doy la clase pide tu cambio», se escucha decir al profesor, quien agrega: «¡Ay no! Que la generación de cristal que de todo se ofende, cómo le van a hablar mal al niño, no se les puede hablar mal».



Así, la discusión del profesor con uno de sus alumnos quedó expuesta. De acuerdo con la descripción del video, los hechos se suscitaron en la clase virtual de cálculo del Instituto Tecnológico de Acapulco en Guerrero, grupo IE4.