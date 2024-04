AstraZeneca enfrenta demanda por efectos de vacuna COVID-19

La compañía farmacéutica AstraZeneca se encuentra bajo la lupa tras enfrentar una demanda relacionada con posibles efectos secundarios graves de su vacuna contra la COVID-19. Medios británicos informan que la vacuna podría estar vinculada a un efecto secundario raro y potencialmente mortal.

Según reportes, la demanda colectiva fue impulsada por casos de reacciones adversas graves, incluyendo síndrome de trombosis con trombocitopenia (TTS), que se habrían presentado en al menos 51 personas tras la administración de la vacuna de AstraZeneca. Inicialmente, la compañía había negado estas afirmaciones, pero en febrero aceptó en un documento legal la posibilidad de que su vacuna pudiera causar este síndrome en casos excepcionales.

Uno de los casos que ha generado mayor atención es el de Jamie Scott, quien sufrió una lesión cerebral irreversible después de desarrollar un coágulo de sangre y una hemorragia cerebral tras recibir la vacuna de AstraZeneca en abril de 2021. La Revista The Lancet publicó un estudio sobre la trombosis inducida por la vacuna, respaldando estas preocupaciones.

En 2022, un estudio basado en datos de salud de varios países identificó un vínculo entre la vacuna de AstraZeneca y la trombosis. La Organización Mundial de la Salud también ha reconocido este nuevo tipo de evento adverso, conocido como síndrome de trombocitopenia, relacionado con la vacuna.

La trombocitopenia, una afección en la que el organismo cuenta con pocas plaquetas, presenta una serie de síntomas como tendencia a la formación de hematomas, sangrado prolongado y fatiga, entre otros. Ante cualquier síntoma, se recomienda buscar atención médica.

El caso resalta la importancia de seguir investigando y monitoreando los posibles efectos secundarios de las vacunas contra la COVID-19, así como de informar adecuadamente a la población sobre estos riesgos.

Real-world evidence continues to highlight the ongoing impact of COVID-19 for immunocompromised patients. Reinforcing that they carry a disproportionately large share of the disease impact compared to the general population. Learn more: https://t.co/Wq43AoNwa5 #ECCMID2024 pic.twitter.com/ag7ctDVmUG

— AstraZeneca (@AstraZeneca) April 29, 2024