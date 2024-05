Sheinbaum desestima encuesta y ataca a Gálvez: ‘¡Corrupta!’

La candidata presidencial del partido oficialista, Claudia Sheinbaum, arremetió contra la encuesta realizada por Massive Caller, que posiciona a Xóchitl Gálvez en los primeros lugares, descalificándola como una «mentira masiva» y lanzando acusaciones de corrupción contra su contrincante.

Desde Zihuatanejo, Guerrero, Sheinbaum reiteró sus críticas hacia Gálvez, tachándola de «corrupta» y señalando supuestos vínculos de corrupción en sus anteriores cargos como comisionada nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, jefa delegacional de Miguel Hidalgo y senadora.

Asimismo, la candidata oficialista expresó su reconocimiento a Jorge Álvarez Máynez por su actitud de no declinar y defendió su proyecto político. En contraste, cuestionó el anuncio de la madre buscadora Ceci Flores sobre un presunto crematorio clandestino, señalando que las credenciales encontradas no son prueba suficiente y generando controversia con las madres buscadoras al no haberles informado sobre el hallazgo.

Sheinbaum hizo un llamado a que se investigue a fondo y se revisen los hechos antes de dar por ciertas ciertas afirmaciones, destacando la importancia de la transparencia y la verificación de la información en el proceso electoral.