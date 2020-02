Autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya cuentan con imágenes de la mujer sospechosa de secuestrar a la niña Fátima, de siete años, quien fue asesinada y torturada y cuyo cuerpo fue encontrado en una bolsa.

Una cámara de seguridad grabó el momento en el que una mujer caminaba de la mano con Fátima Cecilia Aldrighett Antón que se extravió el pasado 11 de febrero en la colonia Santiago Tulyehualco en la alcaldía Xochimilco.

“La niña sale de la escuela, se ve en las fotografías es la última niña de ese grupo. Después se ve caminar a la niña con una mujer se ve que la lleva de la mano, no se ve que vaya forzada, nadie de la familia la conoce. Se consiguieron las imágenes de las cámaras de seguridad pero no se alcanza a ver nada porque hay unas lonas las cuales tapan la visibilidad, de ahí ya no se supo nada más de la señora y de la niña”, afirmó un familiar de Fátima.