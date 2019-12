El restaurante El Cuerno, conocido recientemente por ser el sitio donde la NBA (National Basketball Association) pago una cuenta de 2 millones 700 mil pesos, fue suspendido por parte de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Además de la millonaria cuenta, los trabajadores del lugar recibieron 460 mil 479 pesos de propina.

24 HORAS, consultó a funcionarios de la demarcación, cuyo titular es el alcalde Víctor Hugo Romo, e informaron que “el motivo de la colocación de sellos de suspensión fue porque el establecimiento no cumplía con el programa de Protección Civil que la alcaldía solicita, aunque no detallaron qué puntos en específico no se cumplieron”, informó el medio de comunicación.

El sello de clausurado 2047/2019/-PC, colocado por personal de la alcaldía podría ser removido en días próximos, debido a que los encargados del restaurante presentaron un amparo y entregaron la documentación correspondiente.

Cabe destacar que el local, ubicado en Aristóteles 124, se encuentra justo enfrente de la primera tienda oficial de la NBA en México (Aristóteles 123), la cual fue inaugurada apenas el 10 de diciembre pasado por Raúl Zárraga, presidente de la oficina de NBA México.

Con información de 24 horas