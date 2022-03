Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que México brindará refugio a todas las personas que lo soliciten sin importar su nacionalidad, en medio del enfrentamiento entre Rusia y Ucrania.

«Todos los que nos pidan refugio en nuestro país serán recibidos, protegidos y bienvenidos», dijo.



«Quisiéramos refugiar a todos, abrazar a todos, que no hubiesen fronteras. Somos del partido de la fraternidad universal», agregó.



Sobre la presunta censura que se ha presentado en redes sociales contra cuentas partidarias tanto, dijo: «Que si alguien opina a favor de Ucrania, o a favor de Rusia le ponen su tache, eso es fascismo. Eso es contrario a las libertades. Eso es tener listas negras».

Además, descartó aplicar sanciones económicas en contra de Rusia o cualquier otro país involucrado «porque queremos mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo y queremos estar en condiciones de poder hablar con las partes en conflicto».