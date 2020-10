Este jueves, Antonio García Conejo, senador perredista, dio a conocer sus aspiraciones a la gubernatura de Michoacán para la elección de 2021.

«Estoy convencido que lo voy a lograr porque todos los espacios que yo he ocupado me los han otorgado las y los ciudadanos y estoy seguro que en esta ocasión no será la excepción (…) Estoy dispuesto a someterme a ese escrutinio, estoy dispuesto a que se me mida; que sean las michoacanas y michoacanos quienes decidan a quién quieren como próximo gobernador o gobernadora»´, dijo en conferencia de prensa.

Acompañado de diputados, funcionarios, empresarios y sociedad civil, el senador hizo un llamado a las autoridades locales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a trabajar por «un mecanismo de participación de la ciudadanía para definir al mejor perfil». Así, consideró que la modalidad de consulta debería abrirse a la sociedad civil y cualquier interesado en el desarrollo del estado.

Además, sostuvo que Michoacán requiere fortalecer su sistema de salud y mejorar «la atención en hospitales y centros de salud así como apoyar al personal sanitario que, desde la primera línea, atienden a la ciudadanía».

Por medio de un comunicado, se detalló que García anunció que su informe de labores legislativas se realizará en un «único acto democrático en el Centro de Convenciones de Morelia», transmitido en línea, debido a los protocolos de salud por la pandemia.