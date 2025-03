El empresario y dirigente deportivo Olegario Vázquez Raña falleció este viernes a los 89 años, dejando una huella imborrable en los sectores empresarial, financiero, de salud y medios de comunicación en México.

Nacido el 10 de diciembre de 1935 en la Ciudad de México, Vázquez Raña fundó y presidió el Grupo Empresarial Ángeles, consolidando una red de empresas que incluyen Hospitales Ángeles, Hoteles Camino Real y Grupo Financiero Multiva. En el sector de los medios de comunicación, lideró Grupo Imagen, propietaria de Excélsior, Imagen Televisión, Imagen Radio y RMX, entre otros.

Paralelo a su carrera empresarial, Vázquez Raña tuvo una destacada trayectoria en el deporte. Representó a México en tiro deportivo en cuatro ediciones de los Juegos Olímpicos: Tokio 1964, México 1968, Múnich 1972 y Montreal 1976. Además, obtuvo múltiples medallas en Juegos Panamericanos y Centroamericanos.

Desde 1980, dirigió la Federación Internacional de Tiro Deportivo durante 38 años y, en 1995, fue nombrado miembro honorario del Comité Olímpico Internacional. En 2015, tras la muerte de su hermano Mario, asumió la dirección moral del Comité Olímpico Mexicano, consolidando la influencia de su familia en el movimiento olímpico del país.

Con su fallecimiento, México pierde a un visionario que transformó la salud, las finanzas y los medios de comunicación, además de impulsar el deporte a nivel internacional. Su legado perdurará en cada una de las instituciones que construyó y dirigió con pasión y compromiso.

Hoy me toca despedir a un gran hombre, Olegario Vázquez Raña. No solo fue un líder y visionario, sino alguien que, junto a Gela, me dio la oportunidad de trabajar y mantener a mis hijos sola.

