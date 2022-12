Este jueves, el periodista Ciro Gómez Leyva denunció un atentado contra su vida, por parte de dos personas en una motocicleta, quienes le dispararon. Además, detalló haber informado del asunto a las autoridades.

«A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades», escribió en redes sociales.

Agradezco sus mensajes. Me salvó el blindaje de la camioneta. CGL pic.twitter.com/jNfX0N5uCA — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) December 16, 2022

Al respecto, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México (CDMX), Omar García Harfuch, dijo: «Vamos a detener a los responsables y tenga la seguridad que cuenta con todo el respaldo».