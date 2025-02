Bullying escolar en México: El caso de Fátima y la lucha contra la violencia

El acoso escolar sigue cobrando víctimas en México. Esta vez, la historia de Fátima Maite Zavala, una estudiante de 13 años de la Escuela Secundaria Diurna No. 236 en Iztapalapa, ha sacudido a la opinión pública. La menor, quien había denunciado ser víctima de bullying desde diciembre, presuntamente fue aventada desde el tercer piso de su plantel escolar el pasado 4 de febrero.

Un grito ignorado: el acoso previo al incidente

Según informó el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, Fátima había reportado ser objeto de hostigamiento escolar debido a su interés por el K-pop. La menor fue canalizada para atención psicológica y se realizó una reunión con sus agresores y maestros. Sin embargo, su regreso a clases en enero fue complicado, pues temía enfrentar nuevamente el acoso.

Su padre denunció que las autoridades educativas ignoraron sus quejas, lo que derivó en un desenlace trágico. A pesar de la intervención oficial tras los hechos, la familia insiste en que la protección llegó demasiado tarde.

Investigación en curso y desmentidos oficiales

Inicialmente, se especuló que la menor había sido empujada por sus agresores. No obstante, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México descartó esta versión, afirmando que no existen pruebas que respalden dicha hipótesis. Mario Delgado también desmintió un video viral que supuestamente mostraba la agresión, asegurando que no correspondía a la secundaria donde ocurrieron los hechos.

Fátima actualmente recibe atención en un hospital del IMSS-Bienestar, donde fue sometida a una cirugía por la fractura de pelvis que sufrió tras la caída.

La respuesta de la comunidad y el impacto del K-pop

El caso de Fátima ha desatado indignación en redes sociales, donde la comunidad K-pop ha impulsado la etiqueta #JusticiaParaFátima. Fans del género han exigido que se tomen medidas más severas contra el bullying escolar y han organizado campañas de concientización.

Sin embargo, el padre de Fátima ha solicitado que no se realicen manifestaciones físicas para no entorpecer la investigación, instando a mantener la presión en redes sociales.

El reto pendiente: erradicar la violencia escolar

Las autoridades han implementado talleres en la secundaria para abordar la prevención de la violencia. Mario Delgado también anunció que reforzarán los programas contra el acoso escolar en todo el país.

El caso de Fátima pone en evidencia la urgente necesidad de acción inmediata ante el acoso escolar. La pregunta sigue en el aire: ¿cuántas víctimas más serán necesarias para que la violencia en las escuelas deje de ser una constante en México?