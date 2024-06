Ana Guevara saca recurso para atrasar becas

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), encabezada por Ana Gabriela Guevara, ha interpuesto un recurso de revisión contra las sentencias favorables que obtuvieron los clavadistas Gaby Agúndez, Jahir Ocampo y Sergio Guzmán para recuperar sus becas y apoyos económicos. Este movimiento, según Luis Jiménez, abogado de los atletas, es visto como un intento de retrasar el cumplimiento de las resoluciones judiciales.

Luis Jiménez, quien ha representado a más de 60 deportistas en demandas contra la Conade, calificó la acción como una muestra de «soberbia y arrogancia» por parte de Guevara. «Se me hace inútil el hecho de promover algo que sé que voy a perder. En el lenguaje de los abogados es ‘chicanear’ los asuntos. Es no cumplir con algo que vas a tener que cumplir y simplemente prolongar el tiempo, y se me hace hasta un tema como de orgullo», comentó Jiménez en una entrevista con La Afición.

Las recientes sentencias a favor de los clavadistas, obtenidas entre abril y mayo por Jahir Ocampo, Gaby Agúndez y Sergio Guzmán, y en junio por Carolina Mendoza, aún no han sido ejecutadas. Ninguno de los deportistas ha recibido los pagos correspondientes, a pesar de las resoluciones judiciales favorables.

«Lo veo como un tema de soberbia, de arrogancia y de una vanidad absurda, porque van a confirmar las sentencias. Me va a pasar lo mismo con las sentencias que vengan, las cuales deben de estar antes de que termine el mes y serán tres sentencias más a nuestro favor«, agregó Jiménez.

El abogado también sugirió que la administración actual de la Conade está intentando evitar la responsabilidad del pago de las becas para que la obligación recaiga en la próxima administración. «Además, para que se vaya de la administración esta gente y que digan: ‘bueno, yo no fui quién les pagué, sino la otra administración’».

La situación ha generado críticas hacia la Conade y su gestión, ya que cada nueva sentencia favorable incrementa la presión mediática y pública en contra de la administración actual. Jiménez señaló que la estrategia de la Conade podría evitar que continuaran siendo exhibidos negativamente cada vez que surge una sentencia favorable.

En resumen, el recurso de revisión interpuesto por Ana Gabriela Guevara y la Conade no solo retrasa el cumplimiento de las sentencias, sino que también refleja una postura de resistencia frente a las resoluciones judiciales que favorecen a los clavadistas. Los deportistas y sus representantes legales siguen en la lucha por recuperar los apoyos que les fueron injustamente retirados, mientras la opinión pública observa con atención el desenlace de este conflicto.