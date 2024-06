AMLO ‘garantiza’ que caso Ayotzinapa permanecerá abierto

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 no será cerrado bajo ninguna circunstancia. Esta declaración se produce tras una reunión con las familias de los estudiantes, quienes solicitaron al mandatario actuar como intermediario con la virtual presidenta, Claudia Sheinbaum.

Durante la conferencia matutina, López Obrador describió la reunión como positiva, destacando la importancia de restablecer el diálogo, interrumpido durante nueve meses debido a diferencias en los enfoques sobre el caso. Las familias habían pedido que la reunión se realizara después del proceso electoral para evitar la politización del asunto.

“Hice el compromiso, me lo plantearon, de que en caso de no avanzar en la búsqueda de los jóvenes, y en conocer la verdad, que yo les ayudara a establecer comunicación con la próxima Presidenta, y dije que sí, pero que yo todavía tenía confianza, que en estos meses que me faltan, íbamos a avanzar, porque estamos trabajando”, afirmó López Obrador.

#Elecciones2024EF | ​“De ninguna manera se va a dar ‘carpetazo’​”: #AMLO habló sobre la reunión que tuvo con los padres de los normalistas de Ayotzinapa el lunes 3 de junio. ​“Nos permitió restablecer el diálogo​”; el mandatario mexicanoa grega que sostendrá una nueva junta. pic.twitter.com/KLqSlVKYa5 — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) June 4, 2024

El presidente manifestó su confianza en que Sheinbaum, una vez nombrada oficialmente como presidenta electa, continuará con la investigación del caso Ayotzinapa. «Creo que no habría problema, la presidenta electa va a darle continuidad. Pero bajo ninguna circunstancia se va a cerrar el caso, que no se va a dar carpetazo. Por muchas razones, pero además porque se trata de la memoria histórica, tiene que ser un expediente abierto», subrayó.

Además, López Obrador aclaró la información respecto al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A pesar de que el comunicado presidencial indicó que se había respondido a la petición para el retorno del GIEI, el presidente explicó que los expertos decidieron concluir su labor y no regresarán, hecho que no fue solicitado por los padres en la reunión.

La postura firme de López Obrador deja la esperanza de que la administración actual continuará trabajando en la búsqueda de los jóvenes y en esclarecer la verdad, manteniendo un canal abierto con las familias y garantizando la continuidad del caso con el próximo gobierno.