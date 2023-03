Deudores de pensión alimenticia no podrán salir del país, aprueban reforma

El Senado aprobó por unanimidad una reforma para crear un Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, donde se harán públicos los nombres de deudores de pensión alimenticia.

El Senado mexicano ha aprobado por unanimidad la reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para establecer el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Esta iniciativa permitirá la publicación de los nombres de aquellos deudores o morosos de la pensión alimenticia correspondiente a menores de edad.

Con esta reforma, los deudores de pensión alimenticia enfrentarán restricciones significativas. No podrán salir del país, solicitar licencias de conducir, ni postularse a cargos públicos. Además, quedarán inhabilitados para llevar a cabo transacciones inmobiliarias ante notarios.

El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias concentrará la información sobre el cumplimiento de obligaciones alimentarias de deudores y acreedores. Según la senadora Olga Sánchez Cordero, «esta medida es un paso gigantesco en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes».

Las autoridades migratorias, notarios y jueces del registro civil deberán verificar que los interesados no estén en el registro de deudores alimenticios antes de realizar cualquier trámite. Además, las autoridades de todo el país cooperarán para mantener actualizada la información de cumplimiento e incumplimiento de pago de pensiones alimenticias.

📌 #HoyEnElSenado se aprobó crear el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias para concentrar la información de deudores y acreedores a esta responsabilidad.



Conoce la información más relevante en la #SesiónEnBreve. 👇https://t.co/oJam21gZoP pic.twitter.com/sfGVY7X7b7 — Senado de México (@senadomexicano) March 23, 2023

El registro será público y las entidades tendrán acceso total a esta base. Por otro lado, se emitirá un certificado de no inscripción en esta base de datos, el cual será un requisito indispensable para realizar trámites como la obtención de licencias de conducir, pasaportes o participar en candidaturas de elección popular. Asimismo, los deudores alimenticios tendrán restricciones migratorias y no podrán postularse para ser jueces civiles. Por último, los jueces civiles deberán solicitar el certificado de no registro en solicitudes de matrimonio.