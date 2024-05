Primer Ministro de Eslovaquia gravemente herido en atentado

El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, ha sido gravemente herido en un ataque a balazos durante un evento político, desatando una conmoción nacional e internacional.

Según informes, Fico recibió múltiples disparos y su vida está en peligro. El suceso ocurrió en un encuentro con partidarios en Handlova, a 150 kilómetros de la capital, donde fue atacado afuera de la Casa de la Cultura. Un sospechoso ha sido detenido y el área ha sido acordonada por la policía.

La presidenta Zuzana Caputova condenó el ataque como «brutal y despiadado», mientras que políticos y líderes europeos expresaron su solidaridad y repudio contra la violencia política.

El atentado, que ocurre antes de las elecciones al Parlamento Europeo, ha generado preocupación sobre la estabilidad política en Eslovaquia y en la región en general.

BREAKING – Footage of the moment Slovakian Prime Minister Robert Fico was shot today: pic.twitter.com/UU8cT6CmZz

— Ben Swann (@BenSwann_) May 15, 2024