Lluvia de peces en Irán: ¿Qué causa este fenómeno?

La ciudad de Yasuj, en Irán, se convirtió en escenario de un fenómeno tan inusual como asombroso: una lluvia de peces. Este sorprendente evento dejó a los habitantes locales boquiabiertos, mientras cientos de pescados caían del cielo, impactando autos y entorpeciendo el tráfico en una carretera cercana.

Vídeos compartidos en redes sociales capturaron el desconcierto de los residentes, quienes no podían creer lo que veían y hasta se vieron recogiendo a uno de los peces para confirmar que no era un espejismo.

¿A qué se debe este fenómeno tan extraordinario? Aunque pueda parecer sacado de una película de ciencia ficción, la «lluvia animal» tiene una explicación meteorológica lógica. Este peculiar suceso ocurre cuando las trombas succionan peces u otros animales de ríos o lagos, los arrastran dentro de las nubes y luego los precipitan en forma de lluvia.

Este fenómeno puede ser resultado de tormentas, tornados o trombas marinas, donde los vientos alcanzan velocidades tan altas que levantan a los animales fuera del agua y los transportan grandes distancias antes de depositarlos nuevamente cuando el clima se calma.

Este fenómeno no es exclusivo de Irán. En 1877, en Memphis, Estados Unidos, se registró una lluvia de serpientes, mientras que en 2007, en Alicante, España, cayeron ranas del cielo.

En Honduras, especialmente en la ciudad de Yoro, es común presenciar este tipo de lluvias durante las tormentas de mayo y junio. La intensidad de la tromba determina el tamaño de los animales transportados, pudiendo incluso llevar peces de considerable tamaño, demostrando que la naturaleza aún guarda secretos fascinantes por descubrir.

This happened in Iran

Researchers say that I was caused by a waterspout picking up fish from the sea and slinging them all over the place, making it look like it’s raining fish

This rare event was filmed in the Yasuj Area

This also happened in Australia, a few years back: pic.twitter.com/VvzLYp6FEW

