El sueño espacial japonés se desvanece con el fallido lanzamiento del cohete Kairos

Un sueño espacial se convirtió en una pesadilla cuando el cohete nipón Kairos, que aspiraba a ser un hito en la exploración espacial privada de Japón, sufrió una explosión minutos después de su intento de lanzamiento este miércoles.

El lanzamiento, programado por la firma operadora Space One desde Kushimoto, Wakayama, se vio empañado por la tragedia cuando el cohete explotó en el aire apenas segundos después de su despegue, diseminando combustible en llamas y fragmentos alrededor de la plataforma de lanzamiento.

Space One, en un comunicado breve, confirmó la suspensión del vuelo del cohete y anunció una investigación para esclarecer los detalles del incidente que ha dejado en suspenso las ambiciones de la empresa por convertirse en la primera en poner en órbita un satélite en Japón de forma privada.

El cohete Kairos, con sus 18 metros de largo y 23 toneladas de peso, estaba destinado a llevar un satélite gubernamental experimental de inteligencia a una órbita terrestre baja, como parte de los esfuerzos de la industria aeroespacial japonesa por desarrollar lanzaderas más pequeñas y económicas.

Este revés representa un duro golpe para Space One, fundada en Tokio en 2018 con el respaldo de empresas niponas como Canon Electronics y la constructora Shimuzu, así como de los principales grupos financieros del país. El cohete Kairos, concebido para cargar hasta 250 kilos en órbita, ahora enfrenta un futuro incierto mientras las investigaciones sobre el accidente continúan.

El fallido lanzamiento del Kairos es un recordatorio de los desafíos y riesgos inherentes a la exploración espacial privada, aunque también subraya el compromiso persistente de Japón por expandir sus capacidades en el espacio y contribuir a la creciente demanda global de tecnología satelital.

