Ejército israelí recupera cuerpo de Orión Hernández

Jerusalén, 24 de mayo de 2024 — El ejército israelí anunció este viernes la recuperación de los cuerpos de tres rehenes secuestrados en la Franja de Gaza desde el ataque de Hamás el pasado 7 de octubre. Entre los rehenes se encontraban Orión Hernández Radoux, con doble nacionalidad mexicana y francesa; el israelí Hanan Yablonka; y el brasileño-israelí Michel Nisenbaum.

El vocero de la familia de Orión Hernández, Gabriel De la Fuente, criticó la falta de acción del presidente Andrés Manuel López Obrador en relación a la liberación del mexicano. De la Fuente señaló en una entrevista para Grupo Fórmula que el mandatario no hizo esfuerzos significativos para abogar por Hernández. “El presidente no tuvo ni siquiera un minuto para mencionarlo en sus mañaneras ni para exigir a Hamás su pronta liberación”, declaró.

El ejército israelí confirmó que los tres rehenes murieron el mismo día del ataque insurgente palestino en el cruce de Mefalsim y que sus cadáveres fueron trasladados a Gaza. Este hallazgo se suma al de otros tres rehenes israelíes muertos que fueron encontrados la semana pasada.

Mientras tanto, el máximo tribunal de Naciones Unidas se prepara para decidir si Israel debe suspender sus operaciones militares y retirarse de Gaza. La incursión de Hamás dejó alrededor de 1,200 fallecidos, en su mayoría civiles, y 250 personas fueron capturadas como rehenes. Casi la mitad de ellos han sido liberados, la mayoría en intercambios por palestinos presos en Israel durante un alto el fuego en noviembre.

Orión Hernández Radoux, una persona muy querida por sus amistades, será repatriado a la Ciudad de México para sus funerales. “Estamos haciendo las gestiones para traerlo a la Ciudad de México para que todos se puedan despedir de Orión”, afirmó Gabriel De la Fuente.

Por su parte, López Obrador expresó sus condolencias a la familia de Hernández tras ser informado del hallazgo del cuerpo. “Es una información muy lamentable. Le mando un abrazo a sus familiares”, comentó el presidente.

Esta tragedia pone en evidencia la complejidad y el dolor que viven las familias de los rehenes y subraya la necesidad de esfuerzos diplomáticos y humanitarios más efectivos. La comunidad internacional sigue atenta a los desarrollos en esta región convulsa, esperando que se encuentren soluciones pacíficas y que se eviten más pérdidas humanas.

Hanan Yablonka, Michel Nisenbaum, and Orion Hernandez were murdered during the October 7 Massacre and were abducted to Gaza by Hamas terrorists.

Their bodies were rescued overnight during a joint IDF and ISA operation in Jabaliya, and brought back to Israel.

We will continue… pic.twitter.com/3oFnZEgf8C

— Israel Defense Forces (@IDF) May 24, 2024