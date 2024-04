Ecuador demanda a México por caso de exvicepresidente

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia contra México, alegando violaciones a convenciones internacionales tras otorgar asilo al exvicepresidente Jorge Glas. La medida surge luego de la detención de Glas por corrupción, la incursión policial en la embajada mexicana en Quito y el rompimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Según el comunicado oficial, Ecuador acusa a México de interferir en sus asuntos internos y violar leyes que prohíben otorgar asilo a personas procesadas por delitos comunes. La demanda busca que la Corte declare que México incumplió diversas obligaciones internacionales, incluyendo el principio de no intervención en asuntos internos y la no utilización de la legación diplomática para fines incompatibles.

Además, Ecuador argumenta que México violó varios instrumentos internacionales, como la Convención de Caracas, la Convención sobre Asilo Diplomático y la Convención Interamericana contra la Corrupción. La demanda de México contra Ecuador, relacionada con la incursión en la embajada mexicana, será analizada por la Corte a partir del 30 de abril en La Haya.

México, por su parte, solicitó medidas provisionales contra Ecuador y enfatizó la importancia de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. La controversia entre ambos países continúa, destacando la complejidad de la situación y sus implicaciones legales y diplomáticas.

PRESS RELEASE: #Ecuador institutes proceedings agt #Mexico before the #ICJ relating to the alleged violation by Mexico of a series of obligations owed to Ecuador under international law, arising from Mexico’s conduct relative to Mr Jorge David Glas Espinel https://t.co/E3ksTKxlZ6 pic.twitter.com/UOYPsKSpj4

— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) April 29, 2024