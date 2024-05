Donald Trump es declarado culpable

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, ha sido declarado culpable de los 34 cargos de falsificación de registros comerciales en su juicio criminal por el caso de dinero secreto, según decidió un jurado.

El jurado deliberó casi 12 horas antes de llegar a su veredicto. Trump fue encontrado culpable de todos los cargos relacionados con el pago de $130,000 realizado a la actriz pornográfica Stormy Daniels por su entonces abogado, Michael Cohen, durante la campaña electoral de 2016. Este pago tenía como objetivo silenciar a Daniels sobre una supuesta aventura.

A lo largo del juicio, Trump se declaró no culpable y se mostró desafiante. Aunque los pagos de dinero secreto no son ilegales por sí mismos, la acusación debía probar que Trump falsificó sus registros comerciales para que no fueran declarados como un gasto de campaña. Los fiscales argumentaron que el objetivo de Trump era ocultar el pago para ganar las elecciones de 2016.

El abogado defensor de Trump, Todd Blanche, mantuvo la inocencia del expresidente, afirmando en sus declaraciones finales: «Es tan cierto ahora como lo fue el 22 de abril. Y eso es que el presidente Trump es inocente. No cometió ningún delito, y el fiscal no ha cumplido con su carga de prueba, punto».

Trump enfrenta una pena máxima de 4 años de prisión, aunque en casos similares los acusados suelen recibir libertad condicional. El juicio ha sido un verdadero espectáculo, con Trump siendo declarado en desacato 10 veces y multado con $10,000 por violar la orden de silencio del juez.

Stormy Daniels y Michael Cohen testificaron durante el juicio, mientras que Trump decidió no hacerlo. El testimonio de Daniels fue particularmente notable, ya que la actriz describió detalles íntimos de su supuesta relación con Trump, afirmando que en la década de 2000, Trump le dijo que él y su esposa Melania ya no compartían dormitorio.

Este juicio marca la primera vez en la historia que un presidente de EE.UU. es juzgado y condenado por cargos criminales. La sentencia se fijará en una fecha posterior.