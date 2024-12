De promesa académica a sospechoso de homicidio: el caso de Luigi Mangione

Luigi Nicholas Mangione, de 26 años, parecía tenerlo todo: egresado como el mejor alumno de su preparatoria de élite en Maryland, graduado de la Universidad de Pensilvania y ascendente ingeniero de datos en TrueCar Inc. Sin embargo, esta semana su nombre acaparó titulares no por sus logros, sino por su arresto como principal sospechoso del asesinato de Brian Thompson, un ejecutivo de seguros en Nueva York.

El asesinato, ocurrido en Midtown Manhattan el 4 de diciembre, ha generado división entre quienes ven el acto como una protesta contra las fallas del sistema de salud y quienes lo interpretan como un colapso del orden social.

Tras su captura en Altoona, Pensilvania, se encontraron una pistola casera y un manifiesto escrito por Mangione. En el documento, el joven criticaba el modelo capitalista y los elevados costos de la atención médica en Estados Unidos.

“Evidentemente soy el primero en enfrentarlo con una honestidad tan brutal”, escribió, según fuentes cercanas a la investigación. También elogió ideas extremas como las del Unabomber, describiendo sus postulados como “proféticos” en su perfil de Goodreads.

Luigi Mangione. Is an incredibly start normal guy. Well educated, well liked. This right here explains why he did what he did. It’s his review of Ted Kaczinski’s book. While I don’t condone violence, he does have a point. Anything short of this (m)#LuigMangione pic.twitter.com/nguGfuDmWc

— RL (@RL_4444) December 10, 2024