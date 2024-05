Biden anuncia nueva propuesta de Israel para alto el fuego en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha revelado que Israel ha presentado, a través de Qatar, una nueva propuesta para alcanzar un alto el fuego en la Franja de Gaza. Esta iniciativa busca poner fin a la violencia y establece una hoja de ruta para la paz en la región.

En un comunicado reciente, Biden detalló que la propuesta incluye un cese el fuego integral, la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza y la liberación de rehenes, así como la entrega de cuerpos. El presidente enfatizó que sus negociadores y la comunidad de inteligencia de política exterior han trabajado intensamente durante los últimos meses no sólo para lograr un alto el fuego en Gaza, sino para alcanzar un «fin duradero de la guerra».

La propuesta israelí, que Qatar ha transmitido a Hamas, se estructura en tres fases. La primera, de seis semanas de duración, contempla un alto el fuego total, la retirada de las fuerzas israelíes de todas las zonas pobladas de Gaza, la liberación de varios rehenes (incluyendo mujeres, ancianos y heridos) y la liberación de prisioneros palestinos. En esta etapa, los civiles podrían regresar a sus hogares, y se garantizaría la entrega diaria de ayuda humanitaria a través de 600 camiones.

Durante esta primera fase, Israel y Hamas negociarían los arreglos necesarios para avanzar a la segunda fase, que busca un «fin permanente de las hostilidades». Esta etapa implicaría la liberación de todos los rehenes vivos restantes, incluidos los soldados varones, y la retirada completa de las fuerzas israelíes de Gaza.

La tercera fase de la propuesta incluye un plan significativo de reconstrucción para Gaza. Además, los restos finales de los rehenes asesinados serían devueltos a sus familias, promoviendo así un paso hacia la reconciliación y la paz duradera.

Biden subrayó que esta propuesta representa una oportunidad crucial para demostrar si Hamas está realmente comprometido con el alto el fuego. «Es una oportunidad para demostrar su seriedad en el compromiso de paz», afirmó el presidente.

Esta nueva iniciativa llega en un momento crítico para la región, con la esperanza de poner fin a la violencia y abrir un camino hacia la estabilidad y la reconstrucción en Gaza. La comunidad internacional estará atenta al desarrollo de estas negociaciones y al impacto que tendrán en el futuro de la región.

