António Guterres condena ataque israelí en Gaza

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha condenado enérgicamente el ataque israelí sobre el campo de desplazados de Rafah, ubicado al sur de la Franja de Gaza, que ocurrió ayer. En su declaración, Guterres exigió el fin de la violencia en la región, calificando la situación de «horrorosa».

Guterres utilizó su cuenta de X para expresar su repudio a las acciones militares israelíes que resultaron en la muerte de decenas de civiles que buscaban refugio. «Condeno las acciones de Israel que han matado a decenas de civiles inocentes que sólo buscaban refugio de este mortífero conflicto. No hay ningún lugar seguro en Gaza. Este horror debe terminar», escribió el secretario general.

I condemn Israel’s actions which killed scores of innocent civilians who were only seeking shelter from this deadly conflict.

There is no safe place in Gaza.

This horror must stop.

— António Guterres (@antonioguterres) May 27, 2024