Alerta en Haití: México desaconseja viajes y llama a la precaución extrema

El gobierno de México ha emitido una advertencia urgente a los mexicanos: se desaconseja viajar a Haití debido a una escalada de violencia sin precedentes. La Embajada de México en Haití insta a la comunidad mexicana en el país caribeño a tomar medidas extremas de precaución y a evitar cualquier movimiento no esencial en medio del caos desatado por la ola de violencia.

La situación en Haití se ha vuelto cada vez más peligrosa, con enfrentamientos entre grupos criminales y fuerzas del orden, así como un aumento significativo en la violencia armada en los barrios. La embajada ha recomendado encarecidamente a los mexicanos resguardarse y mantenerse informados sobre las condiciones locales, especialmente debido a la cancelación temporal de vuelos en el Aeropuerto Internacional Touissant Louverture.

El asalto a una prisión el sábado, que resultó en la fuga masiva de miles de presos, ha agravado aún más la crisis. Además, los incendios, saqueos y desplazamientos masivos de personas han sumido al país en un estado de emergencia.

La embajada ha pedido a los mexicanos en Haití que se mantengan alerta, se abastezcan de suministros esenciales y se registren en el consulado para recibir actualizaciones y asistencia. Mientras tanto, la delegación estadounidense también ha renovado su advertencia de seguridad y ha instado a sus ciudadanos a abandonar Haití lo antes posible dada la situación crítica.

Ante esta crisis en aumento, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos mexicanos y extranjeros en Haití se convierten en prioridad absoluta.

Haiti PM Ariel Henry, just after landing from Kenya after signing the police deployment deal. #Haiti pic.twitter.com/2URWjjKpdq

— Abdimalik Elmoge 🇰🇪 (@Elmoge007) March 4, 2024