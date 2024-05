Alerta científica: Tierra encaminada hacia la sexta extinción masiva

El mes más caluroso jamás registrado, según el servicio de vigilancia climática de la Unión Europea, Copernicus, revela un preocupante panorama para el futuro del planeta.

Un estudio de la Universidad de Bristol, publicado en Nature Geoscience, establece una fecha exacta para el colapso de la vida en la Tierra debido a la intensidad de las llamas del Sol, generando climas extremos y la formación de un «supercontinente» inhabitable.

Científicos advierten que la Tierra ha experimentado 11 meses consecutivos de altas temperaturas, alimentando la preocupación por la sexta extinción masiva, estimada en 250 millones de años y que incluiría a los seres humanos.

🌍🌡️ April 2024 – 11th consecutive warmest month globally.

The global average surface air temperature last month was warmer than in any previous April in the #ERA5 reanalysis dataset, going back to 1940.

