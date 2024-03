Adiós al hombre del pulmón de acero: La inspiradora vida de Paul Alexander

El mundo se despide de una figura extraordinaria, Paul Alexander, conocido como «el hombre del pulmón de acero», cuya vida fue un testimonio de coraje, perseverancia y superación.

Alexander, quien sucumbió a la polio a la temprana edad de 6 años, desafió las expectativas al vivir más de siete décadas dentro de un pulmón artificial. El martes, a la edad de 78 años, nos dejó un legado imborrable de inspiración y fortaleza.

Su historia, que ha viajado por todo el mundo, es un recordatorio de la capacidad humana para sobreponerse a las adversidades más desafiantes. A pesar de las limitaciones impuestas por la poliomielitis, Alexander obtuvo una licenciatura en Derecho, ejerció la abogacía y publicó varios libros, demostrando una mente inquebrantable y una voluntad indomable.

El pulmón de acero, que se convirtió en su hogar durante décadas, no fue un obstáculo para sus logros. Aunque la tecnología moderna lo hizo obsoleto, Alexander eligió permanecer en su «viejo caballo de acero», sintiendo una familiaridad reconfortante en su entorno.

Su vida fue un testimonio viviente de la capacidad del espíritu humano para adaptarse, resistir y triunfar sobre las circunstancias más adversas. Aunque ya no esté físicamente entre nosotros, el legado de Paul Alexander perdurará como un faro de esperanza y determinación para generaciones venideras.

Paul Alexander, a man who lived most of his life in an iron lung, has died at age 78. https://t.co/9s3LHeYmOW pic.twitter.com/YH0bfrx7BP

— USA TODAY (@USATODAY) March 13, 2024