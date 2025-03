A casi tres décadas del crimen que conmocionó a la comunidad latina y al mundo de la música, Yolanda Saldívar, responsable del asesinato de la cantante Selena Quintanilla, podría obtener la libertad condicional en las próximas semanas. La exenfermera de 63 años, condenada a cadena perpetua en 1995, asegura que su castigo «ya fue suficiente» y se declara lista para abandonar la prisión.

El próximo 30 de marzo de 2025 marcará el plazo en el que Saldívar será oficialmente elegible para solicitar su liberación anticipada. Así lo confirmó el Departamento de Justicia Penal de Texas al periódico The New York Post, señalando que no existe impedimento legal para que se lleve a cabo una audiencia de libertad condicional. “Ella puede solicitar formalmente la audiencia hasta 90 días antes de su fecha de elegibilidad”, precisó un portavoz de la dependencia.

«Ya cumplí con mi condena», asegura Saldívar

En declaraciones a The New York Post, un familiar cercano a Saldívar reveló que la mujer considera haber pagado su deuda con la justicia. “Está lista para salir de la cárcel porque cree que ya cumplió con creces su condena”, afirmó la fuente. Además, describió a Yolanda como “una prisionera política” que enfrenta una «batalla cuesta arriba» para recuperar su libertad.

De acuerdo con la información proporcionada por el medio estadounidense Us Weekly, el proceso de revisión para su posible liberación comenzó en diciembre de 2024. La decisión final quedará en manos de la Junta de Libertad Condicional del estado de Texas.

Un crimen que marcó a toda una generación

El asesinato de Selena Quintanilla ocurrió el 31 de marzo de 1995 en un motel de Corpus Christi, Texas. Yolanda Saldívar, quien fungía como presidenta de su club de fans y administradora de sus boutiques, citó a la cantante con el pretexto de entregarle documentos financieros importantes. Según el expediente judicial, la reunión derivó en una discusión que culminó con el disparo que acabó con la vida de la artista, entonces de 23 años.

El crimen no solo truncó la carrera de la llamada “Reina del Tex-Mex”, sino que dejó un vacío irreparable en la música latina. Desde entonces, Saldívar ha sido una figura repudiada por millones de seguidores de Selena en todo el mundo.

¿Qué sigue para Yolanda Saldívar?

En términos legales, Saldívar ha mantenido un expediente disciplinario limpio, lo que la hace técnicamente apta para solicitar el beneficio de la libertad condicional. Sin embargo, el impacto mediático y social de su delito continúa generando un rechazo generalizado.

La próxima resolución de la Junta de Libertad Condicional será un tema de fuerte debate, no solo en el ámbito jurídico, sino también en la sociedad civil, que sigue viendo a Saldívar como el símbolo de una de las tragedias más dolorosas del espectáculo latino.