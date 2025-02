Director de ‘Emilia Pérez’ arremete contra Karla Sofía Gascón

La actriz española Karla Sofía Gascón, protagonista de Emilia Pérez, se ha visto envuelta en una ola de críticas que ha generado el rechazo de su equipo y la pérdida de apoyo en la temporada de premios. Sus recientes declaraciones en la red social X, consideradas racistas y sexistas, han provocado una reacción en cadena que la ha dejado sin respaldo de Netflix, el Ministerio de Cultura español y sus propios compañeros de reparto.

El director de Emilia Pérez rompe el silencio

Jacques Audiard, director del aclamado narcomusical, ha sido contundente en su postura respecto a la polémica. En una entrevista con Deadline, el cineasta expresó su decepción y aseguró que la relación profesional con Gascón quedó irremediablemente afectada tras la difusión de sus comentarios.

«Lo que dijo Karla Sofía es imperdonable. Es como caer en un hoyo. No entiendo por qué está dañando a personas que estaban muy cerca de ella«, declaró Audiard, quien también describió a la actriz en una espiral autodestructiva.

Por su parte, Zoe Saldaña, otra de las protagonistas de la cinta, ya había manifestado su postura en una entrevista en Londres. «Me entristece mucho porque no lo apoyo y no tolero ninguna retórica negativa hacia las personas de ningún grupo«, afirmó la actriz.

Netflix y la Academia dan la espalda a Gascón

Las consecuencias han sido inmediatas. Netflix, que originalmente impulsaba la campaña de Gascón para el Oscar, decidió eliminarla de su estrategia promocional. La plataforma no financiará sus viajes ni su participación en los eventos de la temporada de premios, excluyéndola de los correos y anuncios oficiales de la película.

Esto significa que la actriz no podrá asistir a varias ceremonias clave en Los Ángeles este fin de semana, donde era una de las favoritas. A su vez, su presencia en los Premios Goya, que se celebran en Granada, sigue sin confirmarse.

Reacciones desde el gobierno español

El ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, también se pronunció sobre el tema durante un evento en Madrid. «Los tuits que hemos conocido tengo que lamentarlos. No representan a la sociedad española y lo digo muy apenado porque era una candidatura para el país», expresó.

La respuesta de Karla Sofía Gascón

Ante la controversia, la actriz emitió un comunicado en sus redes sociales defendiendo su postura y asegurando ser víctima de la «cultura de la cancelación».

«He sido transparente porque no tengo nada que esconder. Durante un tiempo me sentí perdida en mi transición, buscando aprobación en los ojos de los demás. Pero hoy, por fin sé quién soy», escribió Gascón, quien ha optado por mantenerse al margen de las declaraciones de sus compañeros y del director de la cinta.

A medida que la industria cinematográfica toma distancia de la actriz, su futuro en la temporada de premios parece incierto. Lo que comenzó como un triunfo histórico para su carrera se ha convertido en una crisis que amenaza con borrar su presencia del panorama internacional.