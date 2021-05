Esta mañana, el Club Rotario del Valle de Monterrey acompañó la emisión de Hole In One para hablar de su XV Torneo de Golf, a beneficio de ‘Casa mi Ángel’, que se llevará a cabo el 17 de mayo a las 07:00 horas en el Club Campestre de Monterrey.



Durante el evento, se jugará bajo el sistema de juego A GO GO de seis jugadores; se deberá de usar cuatro tiros de salida máximo y mínimo dos tiros de cada jugador en cada equipo y apuntarlos en la tarjeta para cualquier aclaración.



Aquí puedes escuchar todos los detalles, desde del minuto 11: https://www.ivoox.com/programa-sabado-8-mayo-del-2021-audios-mp3_rf_69728389_1.html

Sobre la premiación:

-Se premiará con trofeo al 1º y 2º lugar Gross y al 1º y 2º lugar neto.

-Habrá «hole in one» en todos los pares 3 del campo.

-En caso de existir más de un «hole in one» en algún par 3, el premio se le otorgará al primer «hole in one» efectuado.

-Habrá premio al mejor tiro en cada uno de los 5 pares 3 del campo.

-Un jugador no podrá recibir dos o más premios, por lo que se le otorgará el premio con mayor valor.