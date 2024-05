¿Un PerrOso? Zoológico pinta perritos como osos pandas para tener más visitas

¡No vas a creer lo que hizo este zoológico por visitas! Resulta que en Taizhou, de la provincia de Jiangsu en China, se armó un relajo muy cañón, pues el zoológico anunció a los cuatro vientos que tenían una «nueva especie» de oso panda.

Pero, ¿qué creen? ¡Era puro choro! Resulta que eran unos perritos pintados como osos pandas. ¡No manchen, nomás a ellos se les ocurre!

Los turistas que cayeron en el cuento se dieron cuenta en un santiamén de que algo olía a perro mojado, es decir, raro y así fue, pues las extremidades, las orejas, todo les gritaba: «¡soy un chucho disfrazado!» Y el zoológico, pa’ no hacerse bolas, echó la de «es un perro panda».

Pero aquí viene lo bueno, pues un trabajador del zoológico soltó la sopa y dijo que no era uno, si no dos los ‘chow chows’ pintados al estilo ‘PanDog’

«La idea de teñir perros para convertirlos en pandas surgió de internet», dijo el empleado a medios.

Y para que vean que esto no es nuevo, desde el 2019 andan con la ocurrencia de teñir chow chows y hacerlos pasar por pandas. ¡qué locos!, pero bueno, según el zoo, todo es para armar relajo y jalar más gente al zoológico.

Pero no todo es miel sobre hojuelas, pues resulta que los veterinarios están en contra de lo que hizo este Zoo y dicen que teñir a los perros les puede dejar la piel hecha un relajo y hasta los puede ‘volver locos’, ¡pobrecitos!, y que incluso pueden terminar con graves alergias, ponerse muy irritables y estresarse más que un conductor en el tráfico de la Ciudad de México. ¡Pobres perritos, no se vale!

Así que ya saben, si quieren ver pandas de verdad, mejor échenle el ojo a los pandas auténticos, y los zoológicos si quieren tener un oso que sea uno de verdad, y no un ‘PerrOso’. ¿Qué no?

In China, chow chows were painted to look like pandas to attract visitors: “Tens of thousands of people visited the zoo from May 1 to May 5 to see the pandas. However, the painted dogs have caused a wave of complaints. pic.twitter.com/dbSUjA0ztu

— 💕 ℕ𝔼𝕎𝕊 ℕ𝕒𝕥𝕒𝕝𝕚𝕖 💕 (@SafarovaNatali) May 6, 2024