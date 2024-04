Tiene 61 años pero parece de 38 y hoy revela su secreto ‘anti-edad’

Esta es la increíble historia de Dave Pascoe, el biohacker que desafía al tiempo y hace que la vejez parezca un juego de niños!

Imagínense esto: un estadounidense de 61 años que se ve y se siente como si tuviera apenas 38. ¡Sí, han oído bien! Dave Pascoe ha desbloqueado el código de la juventud eterna, o al menos eso parece. Y lo mejor de todo, ¡sin necesidad de un pacto con el diablo!

Este ingeniero jubilado y autoproclamado «biohacker a tiempo completo» ha convertido su vida en un laboratorio personal de experimentación. ¿Su fórmula mágica? Una combinación de ejercicio, meditación, suplementos y una alimentación saludable. Pero espera, no pienses que se está privando con una dieta de lechuga y aire fresco. No, señores y señoras, este tipo come como rey, pero con una estrategia.

Uno de los pilares fundamentales de su estrategia es la suplementación. Pascoe consume nada menos que 158 suplementos al día, diseñados para optimizar sus funciones corporales y combatir los efectos del envejecimiento.

Entre estos suplementos se incluyen el D-glucarato de calcio y la vitamina D3, que desempeñan roles clave en la salud ósea y la función inmunológica, respectivamente. Además, utiliza péptidos específicos en su rutina, que pueden tener efectos beneficiosos en la recuperación muscular y la salud metabólica.

Come de todo, pero con una regla de oro: ¡nada de carbohidratos simples! Y sí, suena como una receta para el desastre, pero el tipo está más en forma que un atleta olímpico y sigue una dieta que enfatiza la calidad nutricional y la diversidad. Aunque no sigue una dieta vegana, limita los carbohidratos simples y opta por alimentos ricos en nutrientes como carnes orgánicas alimentadas con pasto, pollo de corral y pescado silvestre.

Su enfoque en la densidad nutricional le permite disfrutar de una variedad de alimentos mientras mantiene un peso saludable y aparentemente desafía el proceso de envejecimiento.

Además de la suplementación y la alimentación, Pascoe incorpora una amplia gama de prácticas de bienestar en su rutina diaria. Desde el estiramiento y la meditación hasta el ejercicio al aire libre y sesiones de sauna, cada aspecto de su día está diseñado para promover la salud física y mental.

Así que ya saben, amigos y amigas, si quieren desafiar al tiempo y lucir tan bien como Dave Pascoe a los 61 años, solo necesitan seguir su ejemplo: un poco de ejercicio, un montón de suplementos, y una buena dosis de actitud positiva. Y quién sabe, tal vez también puedan convertirse en el próximo «sexy abuelito» del vecindario. ¡Buena suerte!

Por cierto que Pascoe ahora está en X (Twitter) y hay mucho que aprender de él y de lo que está haciendo, sin duda una gran persona a seguir.

